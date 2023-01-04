"Недовольные" депутаты угрожают не голосовать с коалицией
Депутаты Альмог Коэн ("Оцма Иегудит") и Май Голан ("Ликуд") намерены бойкотировать голосования в Кнессете, запланированные на 4 января.
Депутаты возмущены тем, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не выполнил обещание, в соответствии с которым должен был назначить этих депутатов на посты заместителей министров в министерстве главы правительства. Премьер-министр не смог выполнить свои обещания, так как, в соответствии с законом, нельзя назначить более двух заместителей в одно министерство.
Заместителями министра в министерстве главы правительства назначили Ави Маоза ("Ноам") и Ури Маклева ("Яадут а-Тора").
Альмог Коэн, который должен был отвечать как замминистр за координацию вопросов, связанных с Негевом, заявил, что его отказ голосовать связан с тем, что нет договоренности о налоговых льготах для жителей юга. Однако в коалиции убеждены, что речь идет о сведении личных счетов. Коэну была предложена должность заместителя министра финансов, однако депутат отклонил это предложение.
Май Голан, в свою очередь, второй раз не получает должность, на которую рассчитывала. 29 декабря она покинула здание Кнессета, узнав, что не получит должность министра или замминистра.
Еще один депутат, который не примет участия в голосованиях – Давид Амсалем ("Ликуд"). Он также разочарован итогами коалиционных переговоров, так как его требования (министерство юстиции или пост спикера Кнессета) не были удовлетворены. Амсалем заявил, что плохо себя чувствует и поэтому не примет участия в заседании Кнессета. В руководстве коалицией заявляют, что речь идет о протесте, однако приближенные Амсалема утверждают, что минувшей ночью он обращался в приемный покой иерусалимской больницы "Шаарей Цедек".
4 января распределительная комиссия утвердила кандидатуры глав парламентских комиссий.
Офир Кац ("Ликуд), глава организационной комиссии
Моше Гафни ("Яадут а-Тора), глава финансовой комиссии
Симха Ротман ("Ционут Датит"), глава комиссии Кнессета по законодательству
Яаков Ашер ("Яадут а-Тора"), глава комиссии по внутренним делам
Исраэль Айхлер ("Яадут а-Тора"), глава комиссии по труду и соцобеспечению
Йосеф Тайеб (ШАС), глава комиссии по образованию
Одед Форер (НДИ), глава комиссии по алие и интеграции
Мики Леви ("Еш Атид"), глава комиссии по государственному контролю
Айман Удэ (ХАДАШ-ТААЛ), глава комиссии по науке
Пнина Тамано-Шатэ ("Махане Мамлахти"), глава комиссии по статусу женщины
Цвика Фогель ("Оцма Иегудит"), глава комиссии Кнессета по внутренней безопасности
Уриэль Бусо (ШАС), глава комиссии по здравоохранению
Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн ("Ликуд") займет должность главы комиссии по иностранным делам и обороне. Его назначение будет утверждено отдельно.
Главой экономической комиссии Кнессета станет депутат от "Ликуда". К настоящему моменту кандидатура еще не утверждена.
Опрос "Решет": если бы выборы были сегодня, блок Нетаниягу не смог бы сформировать коалицию