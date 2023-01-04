Накануне решения суда на повторном процессе Задоров дал интервью: "Возможно, физически я сильный, но психически я слабый"

В окружном суде Нацерета готовится решение на повторном процессе по делу Романа Задорова, осужденного на пожизненный срок по обвинению в убийстве в 2006 году школьницы из Кацрина Таир Рады.

Накануне оглашения решения суда телеканал "Кан-11" опубликовал фрагменты интервью Задорова. Он говорит следующее: "Я человек чувствительный. Возможно, физически я сильный, но психически я слабый. Если я... чувствую себя одиноким, я просто ломаюсь". Далее он утверждает, что следователь Саша рекомендовал ему сделать чистосердечное признание, чтобы "вместо пожизненного получить срок 10, 12, 15 лет". При этом, по словам Задорова, следователь предупреждал, что он должен рассказать "всю правду, как это было, что было" и сотрудничать со следствием.

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Защита Задорова настаивает на том, что в ходе следствия на подозреваемого, не знакомого с израильским законодательством, оказывалось чрезмерное давление. В фильме показываются фрагменты допроса Задорова на начальном этапе следствия, слышно, как следователь говорит по-русски, что чистосердечное признание и сотрудничество со следствием "будет учтено".

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"Я должен был быть сильнее, идти до конца со своей правдой, но не знал... осёл", – говорит Задоров, утверждая, что давал признательные показания "по наивности" и в итоге оказался в тюрьме.

Убийство Таир Рады и дело Романа Задорова

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6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции.

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В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

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Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

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11 мая 2021 года судья Верховного суда Ханан Мельцер принял решение о пересмотре дела Романа Задорова.

14 июля 2021 года государственный прокурор Амит Айсман принял решение о проведении повторного суда над Романом Задоровым. Он сформировал рабочую группу для изучения дела Романа Задорова и имеющихся против него улик для принятия решения о проведении повторного процесса или отмене имеющегося обвинения. В рабочую группу вошли прокуроры из различных округов Израиля, ранее не соприкасавшиеся с делом об убийстве Таир Рады. Ознакомившись с результатами проверки, Амит Айсман пришел к выводу, что существует высокая вероятность вынесения по делу обвинительного приговора.

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Освобождение Задорова под домашний арест

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18 августа 2021 года окружной суд Нацерета второй раз распорядился перевести Задорова под домашний арест. Согласно решению суда, Задоров должен находиться под наблюдением 24 часа в сутки. Для каждого выхода из дома потребуется специальное разрешение суда. Задоров также должен был внести залог на сумму 150 тысяч шекелей и 180 тысяч шекелей дополнительно из-за низких доходов ответственных, которые не смогли предоставить гаранта.

26 августа 2021 года Верховный суд отклонил апелляцию государственной прокуратуры на решение окружного суда Нацерета освободить Задорова под домашний арест. Прокуратура требовала оставить Задорова в тюрьме до окончания пересмотра его дела. В апелляции прокуратуры говорилось, что Роман Задоров представляет опасность для окружающих, а также существует вероятность его побега за границу. В прокуратуре отмечали, что Задоров является гражданином Украины, где он бы мог скрыться в случае побега. В Израиле он имеет статус временного жителя.

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Судья Верховного суда Алекс Штейн, принимая доводы прокуратуры, ужесточил условия домашнего ареста для Романа Задорова. К электронному браслету добавился запрет на посещения, возможность прослушивания телефонов и удаленного доступа к компьютерам, а также сдача загранпаспорта. Кроме того, за Задорова был внесен денежный залог.

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26 августа 2021 года Роман Задоров был освобожден из тюрьмы "Шита" в связи с пересмотром его дела. До окончания судебного разбирательства он помещен под домашний арест, во время которого должен находиться в доме своей тещи в Кацрине.

После этого Задоров многократно появлялся на судебных слушаниях по его делу, а также участвовал в следственном эксперименте.