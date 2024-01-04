Пресс-секретарь ЦАХАЛа: трое израильтян, считавшихся пропавшими без вести, похищены ХАМАСом

Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари на ежедневном брифинге сообщил, что результаты проведенного расследования указывают на то, что трое израильтян, считавшихся после 7 октября пропавшими без вести, были похищены террористами и удерживаются в секторе Газы.

Хагари подчеркнул, что этот вывод был сделан на основе обнаруженных улик и доказательств и после изучения всех возможных сценариев развития событий.

Один из похищенных Ханан Яблонка, 42 года. В четверг, 4 января, его сестра в соцсети написала, что семья была официально уведомлена о том, что Ханан похищен террористами и удерживается в секторе Газы. Яблонка, отец двух детей, вместе с друзьями находился на музыкальном фестивале возле кибуца Реим во время нападения террористов. Один из его друзей, бывший футболист Лиор Ассулин был убит. Ханан в течение 90 дней считался пропавшим без вести.

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Двое других израильтян, удерживаемых в Газе, это Илан Вайс и Идан Штиви.

Идан Штиви приехал на музыкальный фестиваль возле кибуца Реим в качестве фотографа. Он приехал около 4 часов утра, а спустя 2,5 часов на территорию Израиля ворвались террористы из Газы. С началом ракетных обстрелов Илану позвонила его подруга и попросила, чтобы он ехал назад. Это был их последний разговор.

Два дня назад кибуц Беэри распространил заявление, в котором говорилось, что Илан Вайс был убит и его тело удерживается террористами в секторе Газы. Его супруга Шири и 18-летняя дочь были похищены, а спустя 50 дней в рамках сделки с ХАМАСом были возвращены в Израиль.

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