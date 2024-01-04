ЦАХАЛ продолжает наносить удары на севере, в центре и на юге сектора Газы. Проводятся операции в Иудее и Самарии. В ответ на обстрелы Армия обороны Израиля атакует объекты "Хизбаллы" в Ливане.

Четверг, 4 января, 90-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен около 240 израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

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90-й день войны в Израиле. Хронология событий (все события этого дня войны)

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24-30 ноября действовал режим прекращения огня, в течение которого удалось вернуть 105 заложников, которых удерживали террористы – среди освобожденных 81 израильтянин. (В общей сложности, на сегодняшний день ХАМАС отпустил 109 заложников, одна заложница была спасена ЦАХАЛом в ходе операции в Газе.) Подтверждена гибель некоторых заложников. Трое заложников, сбежавших от террористов, по ошибке были убиты израильскими военными. В настоящее время, по данным ЦАХАЛа, в секторе Газы террористы продолжают удерживать 126 заложников (в их числе 115 израильских граждан).

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

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В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

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Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле почти 1400 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 12000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

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Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

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С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – погибли 175 военнослужащих. По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы около 8000 боевиков и их командиров. Есть погибшие среди военнослужащих и в ходе боевых действий на границе с Ливаном.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с октября 2023 по январь 2024 (обновляется)

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С начала войны из сектора Газы были запущены более 13500 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Сотни ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

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Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы более 22000 целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары и по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии.

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Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о 22300 убитых с начала войны и более 57000 раненых.

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По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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Израильская армия проводит антитеррористическую операцию в Бейт-Фурике, недалеко от Шхема.

Палестинские источники сообщают, что в результате обстрела ЦАХАЛом жилого дома в районе Хан-Юниса есть погибший и раненые.

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ЦАХАЛ нанес серию ударов по террористам и объектам инфраструктуры "Хизбаллы" на территории Ливана. Целью атаки стали: группа боевиков в районе деревни Ярун, наблюдательную вышку и военный объект террористической группировки. "Хизбалла" сообщила, что с начала войны потеряла 147 боевиков.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что ранее было зафиксировано несколько запусков ракет и снарядов в сторону израильской территории, они упали на открытой местности в районе мошава Горен.

Последние обстрелы из Газы были зафиксированы в 17:59 3 января. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.