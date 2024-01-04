adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
13 - 20°
Эйлат:
13 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.648 ₪ 3.996 ₪
Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
13 - 20°
Эйлат:
13 - 23°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    В Газе ликвидирован высокопоставленный командир "Исламского джихада"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    В Газе ликвидирован высокопоставленный командир
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) уведомляют о ликвидации в северной части сектора Газы высокопоставленного командира боевиков "Исламского джихада" Мамдуха Лулу, который был главой регионального оперативного штаба "Бригад Аль-Кудса".

    Лулу был заместителем командующего сил "Исламского джихада" в северном регионе Газы и отвечал за связи с руководством организации за рубежом.

    Он был ликвидирован ударом с воздуха. Информация о его местонахождении была предоставлена ЦАХАЛу сотрудниками ШАБАКа и военной разведки.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    Мамдух Лулу был ответственен за многочисленные террористические атаки, осуществлявшиеся из Газы как до войны, так и после начала войны.

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Января 2024
    90-й день войны в Израиле. Хронология событий
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1
    adv_20 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:41 90-й день войны в Израиле. Хронология событий
    17:09 Судья рекомендует перевести крупное пожертвование Романа Абрамовича организации ЗАКА
    16:18 Как минимум, один взрыв из двух в иранском Кермане осуществил террорист-самоубийца
    16:16 В Газе ликвидирован высокопоставленный командир "Исламского джихада"
    15:52 Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства иностранцам-контрактникам
    15:44 Минздрав Газы: с начала войны в секторе погибли более 22400 человек
    15:40 WSJ: Россия хочет закупить в Иране баллистические ракеты малой дальности
    15:18 Британская полиция впервые расследует виртуальное групповое изнасилование
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom