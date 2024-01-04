В Газе ликвидирован высокопоставленный командир "Исламского джихада"
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) уведомляют о ликвидации в северной части сектора Газы высокопоставленного командира боевиков "Исламского джихада" Мамдуха Лулу, который был главой регионального оперативного штаба "Бригад Аль-Кудса".
Лулу был заместителем командующего сил "Исламского джихада" в северном регионе Газы и отвечал за связи с руководством организации за рубежом.
Он был ликвидирован ударом с воздуха. Информация о его местонахождении была предоставлена ЦАХАЛу сотрудниками ШАБАКа и военной разведки.
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Мамдух Лулу был ответственен за многочисленные террористические атаки, осуществлявшиеся из Газы как до войны, так и после начала войны.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Января 2024
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