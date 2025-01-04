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Израиль

В Тель-Авиве задержаны демонстранты, пытавшиеся перекрыть шоссе

Тель-Авив
Акции протеста
время публикации: 04 января 2025 г., 22:30 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 23:04
В Тель-Авиве задержаны демонстранты, пытавшиеся перекрыть шоссе
AP

Полиция задержала не менее шести демонстрантов, пытавшихся заблокировать движение по улице Дерех Менахем Бегин в Тель-Авиве. Столкновения имели место в ходе демонстрации с требованием немедленной сделки с ХАМАСом.

Организаторы демонстрации заявили, что задержания являются позорными действиями со стороны полицейских. "В такой день полицейские должны были бы присоединиться к нам с требованием освободить заложников. В очередной раз все увидели как полицейские нападают на мирных и спокойных демонстрантов, когда акция протеста приближается к своему завершению, и грубо задерживают ее участников", - заявили организаторы акции.

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