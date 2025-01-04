В Тель-Авиве задержаны демонстранты, пытавшиеся перекрыть шоссе
время публикации: 04 января 2025 г., 22:30 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 23:04
Полиция задержала не менее шести демонстрантов, пытавшихся заблокировать движение по улице Дерех Менахем Бегин в Тель-Авиве. Столкновения имели место в ходе демонстрации с требованием немедленной сделки с ХАМАСом.
Организаторы демонстрации заявили, что задержания являются позорными действиями со стороны полицейских. "В такой день полицейские должны были бы присоединиться к нам с требованием освободить заложников. В очередной раз все увидели как полицейские нападают на мирных и спокойных демонстрантов, когда акция протеста приближается к своему завершению, и грубо задерживают ее участников", - заявили организаторы акции.