В Тель-Авиве задержаны демонстранты, пытавшиеся перекрыть шоссе

Полиция задержала не менее шести демонстрантов, пытавшихся заблокировать движение по улице Дерех Менахем Бегин в Тель-Авиве. Столкновения имели место в ходе демонстрации с требованием немедленной сделки с ХАМАСом.

Организаторы демонстрации заявили, что задержания являются позорными действиями со стороны полицейских. "В такой день полицейские должны были бы присоединиться к нам с требованием освободить заложников. В очередной раз все увидели как полицейские нападают на мирных и спокойных демонстрантов, когда акция протеста приближается к своему завершению, и грубо задерживают ее участников", - заявили организаторы акции.