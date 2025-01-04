Бен-Гвир извинился перед Нетаниягу

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир извинился перед премьер-министром Биньямином Нетаниягу за то, что вынудил его приехать на голосование в Кнессет из больницы.

В то же время Бен-Гвир заявил, что его партия продолжит голосовать в соответствии с принципами, а не с коалиционной дисциплиной.

"Я много думал о своих действиях и пришел к выводу, что мы совершили ошибку, когда вынудили премьер-министра и Боаза (депутата Боаза Бисмута – прим. ред.) приехать в Кнессет и голосовать вместо того, чтобы согласиться на взаимозамену", – заявил Бен-Гвир.

Он также отметил, что продолжит голосовать самостоятельно до тех пор пока не будет решена проблема закрытия полицейских управлений, а также урезания зарплат полицейских. "Мы продолжим голосовать в соответствии с нашими принципами", – отметил Бен-Гвир.

В окружении Нетаниягу заявили, что продолжение нарушений коалиционной дисциплины приведет к санкциям в отношении "Оцма Иегудит".