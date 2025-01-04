СМИ, связанные с ХАМАСом: атаки ЦАХАЛа на цели в секторе Газы заметно участились
время публикации: 04 января 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 16:51
Палестинские СМИ, связанные с ХАМАСом, утверждают, что в последние дни атаки ЦАХАЛа на цели в секторе Газы заметно участились.
В частности, согласно этим источникам, за последние три дня ЦАХАЛ осуществил "беспрецедентную атаку" на цели в городе Газа. По сообщениям хамасовских изданий, "Израиль атаковал Газу до 20 раз раз в день".