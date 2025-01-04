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Израиль

СМИ, связанные с ХАМАСом: атаки ЦАХАЛа на цели в секторе Газы заметно участились

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Газа
время публикации: 04 января 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 16:51
СМИ, связанные с ХАМАСом: атаки ЦАХАЛа на цели в секторе Газы заметно участились
AP Photo/Tsafrir Abayov

Палестинские СМИ, связанные с ХАМАСом, утверждают, что в последние дни атаки ЦАХАЛа на цели в секторе Газы заметно участились.

В частности, согласно этим источникам, за последние три дня ЦАХАЛ осуществил "беспрецедентную атаку" на цели в городе Газа. По сообщениям хамасовских изданий, "Израиль атаковал Газу до 20 раз раз в день".

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