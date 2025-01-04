Сигнал "Цева адом" прозвучал на границе с Газой. Ложная тревога

В 21:17 в региональном совете Шаар а-Негев прозвучал сигнал тревоги.

Сообщается, что сигнал "Цева адом" прозвучал в кибуце Эрез.

После проверки пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что речь идет о ложной тревоге.

Примерно в 21:00 жители населенных пунктов на границе с Газой сообщали о мощном взрыве, прогремевшем в этом районе. Источник взрыва неизвестен.