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Израиль

Сигнал "Цева адом" прозвучал на границе с Газой. Ложная тревога

Газа
Цева адом
время публикации: 04 января 2025 г., 21:20 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 21:33
Сигнал тревоги прозвучал на границе с Газой
Ayal Margolin/Flash90

В 21:17 в региональном совете Шаар а-Негев прозвучал сигнал тревоги.

Сообщается, что сигнал "Цева адом" прозвучал в кибуце Эрез.

После проверки пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что речь идет о ложной тревоге.

Примерно в 21:00 жители населенных пунктов на границе с Газой сообщали о мощном взрыве, прогремевшем в этом районе. Источник взрыва неизвестен.

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