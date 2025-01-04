СМИ: террористы готовят покушение на главного сефардского раввина Израиля
время публикации: 04 января 2025 г., 21:10 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 21:10
В распоряжении полиции и Общей службы безопасности (ШАБАК) находится конкретная информация о намерении террористических организаций совершить нападение на главного сефардского раввина Ицхака Йосефа.
Об этом вечером 4 января сообщил журналист издания "Кикар а-Шабат" Ишай Коэн. Сообщается, что речь идет о конкретной информации.
По распоряжению ШАБАКа, к раввину Йосефу приставлена охрана.
На данный момент, ШАБАК и полиция не комментируют эти сведения.