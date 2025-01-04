ЦАХАЛ провел операцию по пресечению террористической активности в лагере беженцев Балата

Силы ЦАХАЛа провели в ночь 3 января спецоперацию по пресечению террористической активности в лагере беженцев Балата в Шхеме.

Оказывая сопротивление, террористы закладывали взрывные устройства, бросали в израильских военных гранаты, бутылки с зажигательной смесью, петарды и камни. Военнослужащие открыли ответный огонь и ликвидировали одного из террористов.

Потери среди сил ЦАХАЛа нет.