ЦАХАЛ провел операцию по пресечению террористической активности в лагере беженцев Балата
время публикации: 04 января 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 11:27
Силы ЦАХАЛа провели в ночь 3 января спецоперацию по пресечению террористической активности в лагере беженцев Балата в Шхеме.
Оказывая сопротивление, террористы закладывали взрывные устройства, бросали в израильских военных гранаты, бутылки с зажигательной смесью, петарды и камни. Военнослужащие открыли ответный огонь и ликвидировали одного из террористов.
Потери среди сил ЦАХАЛа нет.