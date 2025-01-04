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Израиль

"Аль-Ахбар": Израиль пытается "закрепить" свое свободное передвижение по территории Ливана

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 04 января 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 11:22
"Аль-Ахбар": Израиль пытается "закрепить" свое свободное передвижение по территории Ливана
Flash90/Chen Leopold

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", со ссылкой на свои источники сообщила, что командование ливанской армии утверждает, что Израиль "постепенно навязывает новые правила перемирия и пытается "закрепить" свое свободное передвижение по территоритории Ливана".

По словам источника, представители ливанской армии получили "сигналы" от американского генерала Джаспера Джефферса, возглавляющего механизм мониторинга прекращения огня, о "намерении Израиля продлить соглашение с 60 до 90 дней". Отмечается, что "это зависит от того, сможет ли Израиль реализовать свои цели, в частности гарантировать, что "Хизбалла" впредь не сможет атаковать израильскую территорию".

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