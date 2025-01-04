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Израиль

Задержаны двое израильтян, незаконно проникшие на территорию Сирии

Полиция
Сирия
время публикации: 04 января 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 23:06
Задержаны двое израильтян, незаконно проникшие на территорию Сирии
Michael Giladi/Flash90

Полиция задержала двух израильтян, которые пересекли на автомобиле границу с Сирией и были остановлены силами армии.

Согласно опубликованной информации, речь идет о жителях населенных пунктов Тамра и Буката.

Нарушители границы были остановлены военнослужащими ЦАХАЛа и переданы полицейским.

Как сообщили официальные источники, пересечение границы с Ливаном или Сирией является преступлением, наказание за которое – до четырех лет тюремного заключения.

Израиль
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