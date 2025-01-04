Задержаны двое израильтян, незаконно проникшие на территорию Сирии
время публикации: 04 января 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 23:06
Полиция задержала двух израильтян, которые пересекли на автомобиле границу с Сирией и были остановлены силами армии.
Согласно опубликованной информации, речь идет о жителях населенных пунктов Тамра и Буката.
Нарушители границы были остановлены военнослужащими ЦАХАЛа и переданы полицейским.
Как сообщили официальные источники, пересечение границы с Ливаном или Сирией является преступлением, наказание за которое – до четырех лет тюремного заключения.