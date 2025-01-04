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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 4.1.2025: операции около Шхема и в Калькилии

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 04 января 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 07:06
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 4.1.2025: операции около Шхема и в Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 4 января действовали около Шхема (в Байт-Имрине, Себастии), в Калькилии, около Бейт-Лехема (в Байт-Фаджаре).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 4 января.

Израиль
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