Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 4.1.2025: операции около Шхема и в Калькилии
время публикации: 04 января 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 07:06
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 4 января действовали около Шхема (в Байт-Имрине, Себастии), в Калькилии, около Бейт-Лехема (в Байт-Фаджаре).
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 4 января.