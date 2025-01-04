Нетаниягу побеседовал с родителями заложницы Лири Эльбаг

Канцелярия премьер-министра Биньямин Нетаниягу гсообщает, что в субботу вечером он беседовал с Широй и Эли, родителями заложницы Лири Эльбаг.

Премьер-министр выразил семье свое сочувствие. Он заверил, что Израиль продолжает неустанно работать над возвращением Лири и всех остальных заложников домой, и что усилия продолжаются даже в эти минуты.

Премьер-министр вновь подчеркнул, что любой, кто осмелится навредить нашим заложникам, заплатит за это своей жизнью.