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Израиль

Нетаниягу побеседовал с родителями заложницы Лири Эльбаг

Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 04 января 2025 г., 20:43 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 21:01
Нетаниягу побеседовал с родителями заложницы Лири Эльбаг
Chaim Goldberg/Flash90

Канцелярия премьер-министра Биньямин Нетаниягу гсообщает, что в субботу вечером он беседовал с Широй и Эли, родителями заложницы Лири Эльбаг.

Премьер-министр выразил семье свое сочувствие. Он заверил, что Израиль продолжает неустанно работать над возвращением Лири и всех остальных заложников домой, и что усилия продолжаются даже в эти минуты.

Премьер-министр вновь подчеркнул, что любой, кто осмелится навредить нашим заложникам, заплатит за это своей жизнью.

Израиль
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