Шоссе Аялон снова перекроют на сутки

В 22:00 в четверг, 4 июля, движение по шоссе Аялон (трасса 20) будет перекрыто в южном направлении между развязками Комемиют и Моше Даян.

В 23:30 движение будет также перекрыто в северном направлении между развязками Мево-Аялон и Моше Даян. При этом проехать в северном направлении все еще можно будет, поднявшись на рампу развязки Моше Даян, тогда как для проезда в южном направлении водителям придется заезжать в Ришон ле-Цион.

Работы по возведению пешеходного моста, из-за которых движение по шоссе будет перекрыто, продлятся до 19:00 в пятницу, 5 июля.