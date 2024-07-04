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Израиль

Шоссе Аялон снова перекроют на сутки

время публикации: 04 июля 2024 г., 08:53 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 08:53
Шоссе Аялон снова перекроют на сутки
Avshalom Sassoni/Flash90

В 22:00 в четверг, 4 июля, движение по шоссе Аялон (трасса 20) будет перекрыто в южном направлении между развязками Комемиют и Моше Даян.

В 23:30 движение будет также перекрыто в северном направлении между развязками Мево-Аялон и Моше Даян. При этом проехать в северном направлении все еще можно будет, поднявшись на рампу развязки Моше Даян, тогда как для проезда в южном направлении водителям придется заезжать в Ришон ле-Цион.

Работы по возведению пешеходного моста, из-за которых движение по шоссе будет перекрыто, продлятся до 19:00 в пятницу, 5 июля.

Израиль
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