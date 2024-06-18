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Израиль

В полночь скоростная трасса Аялон будет закрыта для движения транспорта

время публикации: 18 июня 2024 г., 14:14 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 14:14
В полночь скоростная трасса Аялон будет закрыта для движения транспорта
Yossi Zamir/Flash90

Для проведения работ по демонтажу конструкций для дорожных знаков сегодня в полночь будет полностью перекрыта для движения скоростная трасса Нетивей Аялон от развязки Маапилим до развязки Хоф а-Шарон. Откроется Аялон лишь в среду утром, в 5:00.

Изменения будут внесены в навигационные программы, для поиска альтернативных маршрутов рекомендуется пользоваться WAZE и другими навигаторами.

В рамках совместного проекта министерства транспорта и компании "Нетивей Аялон", реализует который компания "Натив ле-Ир", устанавливаются и размечаются маршруты общественного транспорта, заменяются и обновляются дорожные знаки по трассе Аялон и Прибрежному шоссе ("Квиш а-Хоф").

Цель проекта – обеспечить быстрый доступ общественному и коммерческому транспорту к центрам занятости в Тель-Авиве.

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