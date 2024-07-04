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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о нанесении серии ударов по целям на юге Ливана и отражении атаки "Хизбаллы". Видео

время публикации: 04 июля 2024 г., 14:20 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 14:28
ЦАХАЛ сообщил о нанесении серии ударов по целям на юге Ливана и отражении атаки "Хизбаллы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам "Хизбаллы" в районах Рамия и Хула на юге Ливана.

Также уточняется, что сегодня с 10:00 до 12:00 из Ливана в сторону Израиля было выпущено около 200 ракет и более 20 беспилотников. По оценкам ЦАХАЛа, речь идет о самой интенсивной атаке с начала войны в октябре 2023 года. (Таким образом ЦАХАЛ в итоге подтвердил заявления "Хизбаллы" об интенсивности сегодняшней атаки.) Часть ракет и БПЛА была перехвачена.

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