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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о гибели еще одного военнослужащего на севере сектора Газы

время публикации: 04 июля 2024 г., 21:32 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 21:33
Cтарший сержант Эяль Мимран
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старший сержант Эяль Мимран, 20 лет, из Нес-Ционы, боец 101-го батальона бригады "Цанханим".

Кроме того, в бою в центре сектора Газы был тяжело ранен резервист 8101-го батальона 3-й бригады "Александрони".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 325 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 679 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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