ЦАХАЛ сообщил о гибели еще одного военнослужащего на севере сектора Газы

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старший сержант Эяль Мимран, 20 лет, из Нес-Ционы, боец 101-го батальона бригады "Цанханим".

Кроме того, в бою в центре сектора Газы был тяжело ранен резервист 8101-го батальона 3-й бригады "Александрони".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 325 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 679 военнослужащих ЦАХАЛа.