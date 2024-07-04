В Иерусалиме проходит многотысячная антиправительственная демонстрация
время публикации: 04 июля 2024 г., 20:54 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 20:54
В Иерусалиме проходит многотысячная демонстрация, участники которой требуют проведения досрочных выборов в Кнессет. Демонстранты направляются от площади Кикар Париз к дому семьи Нетаниягу на улице Аза.
Демонстранты несут растяжку, на которой написано: "Нетаниягу подвергает опасности безопасность Израиля".
Активисты "Коах Каплан" и Штаб семей похищенных объявили о проведении в ближайшее воскресенье, 7 июля, "Дня неповиновения". По информации сайта "Кипа", руководство больничной кассы "Маккаби" не будет настаивать на присутствии медсестер и врачей на рабочих местах в этот день и позволит им участвовать в протестных акциях.
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