На границе с Ливаном погиб офицер ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на севере Израиля погиб майор резерва Итай Галеа, 38 лет, из Рамат-Гана, заместитель командира роты 8679-го батальона 679-й бригады "Уцбат Ифтах".

По данным новостной службы "Кешет", Итай Галеа погиб в результате попадания ракеты в танк. До переброски к границе с Ливаном два месяца воевал в секторе Газы. Его жена ожидает третьего ребенка.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 324 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 678 военнослужащих ЦАХАЛа.