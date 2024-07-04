Нетаниягу не ждет одобрения: группа переговорщиков вылетела в Каир

Глава правительства Биньямин Нетаниягу разрешил отправку переговорной группы в Каир еще до заседания кабинета министров, на котором должны были утвердить это решение. Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС на грани подписания сделки. По утверждению CNN, последний ответ ХАМАСа внушает сторонам "осторожный оптимизм", хотя до завершения сделки еще далеко.

По оценке CNN, потребуется еще несколько недель трудных переговоров, чтобы обсудить детали потенциального соглашения, включая личности палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом, и последовательность процедуры освобождений.

Вечером 3 июля пресс-служба канцелярии главы правительства Израиля от имени "Мосада" сообщила, что от посредников получен ответ ХАМАСа на предложение о сделке по освобождению заложников. "Посредники в сделке по освобождению заложников передали переговорной группе реакцию ХАМАСа на план сделки. Израиль изучает реакцию и даст ответ посредникам", – говорится в официальном сообщении.

При этом телеканал "Кан-11" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передал, что ХАМАС дал понять, что он не заинтересован в продолжении переговоров до тех пор, пока не получит гарантии того, что ЦАХАЛ покинет так называемый Филадельфийский коридор на границе с Египтом.