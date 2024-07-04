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Израиль

"У Израиля и Украины есть общий враг": Кац и Кулеба провели телефонные переговоры

время публикации: 04 июля 2024 г., 00:49 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 00:49
"У Израиля и Украины есть общий враг": Кац и Кулеба провели телефонные переговоры
AP Photo/Mahmoud Illean

В среду, 3 июля, состоялся телефонный разговор между главой МИД Израиля Исраэлем Кацем и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В МИД отмечают, что эта беседа является частью усилий Иерусалима по мобилизации европейских стран против Ирана.

Исраэль Кац проинформировал коллегу о ситуации в секторе Газы и на северных границах Израиля. Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отметил, что иранские беспилотники, используемые "Хизбаллой" для атак на Израиль, являются одной из самых серьезных проблем Украины.

"У Израиля и Украины имеется общий враг, и этот враг – Иран", – цитирует главу израильского МИД издание "Маарив". Исраэль Кац призвал Украину присоединиться к усилиям по мобилизации стран Европы против Ирана для введения "болезненных санкций", которые не позволяет Тегерану стать обладателем ядерного оружия и не позволяет поставлять своим сателлитам беспилотники и ракеты, которые используются для нападений на Израиль и Украину.

В своем Х-блоге Кулеба написал: "Я провел разговор с Исраэлем Кацем, чтобы обсудить сотрудничество между Украиной и Израилем. Мы также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных угроз со стороны России, Ирана и Северной Кореи".

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