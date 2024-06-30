Иран пригрозил Израилю уничтожением в случае "полномасштабной агрессии" против Ливана

Представительство Исламской республики Иран при ООН заявило, что, если Израиль решится на "полномасштабную агрессию" против Ливана и группировки "Хизбалла", на это последует уничтожающий иранский ответ.

В заявлении, опубликованном в социальной сети Х, отмечается, что в случае израильской атаки будут рассматриваться все возможные варианты ответа, включая совместные действия всех "сил сопротивления".

Комментируя это заявление, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отметил, что режим, угрожающий другим уничтожением, сам заслуживает того, чтобы быть уничтоженным.