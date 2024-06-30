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Ближний Восток

Иран пригрозил Израилю уничтожением в случае "полномасштабной агрессии" против Ливана

время публикации: 30 июня 2024 г., 09:43 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 09:56
Иран пригрозил Израилю уничтожением в случае "полномасштабной агрессии" против Ливана
AP Photo/Vahid Salemi

Представительство Исламской республики Иран при ООН заявило, что, если Израиль решится на "полномасштабную агрессию" против Ливана и группировки "Хизбалла", на это последует уничтожающий иранский ответ.

В заявлении, опубликованном в социальной сети Х, отмечается, что в случае израильской атаки будут рассматриваться все возможные варианты ответа, включая совместные действия всех "сил сопротивления".

Комментируя это заявление, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отметил, что режим, угрожающий другим уничтожением, сам заслуживает того, чтобы быть уничтоженным.

Ближний Восток
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