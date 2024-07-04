Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 4 июля: операции в районах Шхема, Туль-Карема, Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 4 июля действовали в Шхеме и около Шхема (в Акрабе, Себастии), в Туль-Кареме, в Калькилии, около Рамаллы (в Джалазуне), в Хевроне и около Хеврона (в Дуре, Идне).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 4 июля.

Пограничная полиция действовала в Шуафате, на севере Иерусалима.