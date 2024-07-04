По меньшей мере, двое пострадавших в результате массированного обстрела севера

Появились первые сообщения о пострадавших в результате массированного обстрела севера Израиля. По меньшей мере, два человека пострадали в Акко и в поселке Регба.

В Акко осколки упали на крышу торгового центра.

Информация уточняется.

Судя по публикациям в СМИ и тг-каналах "Хизбаллы", речь идет о действиях в рамках "мести" за ликвидацию ЦАХАЛом командира подразделения "Азиз" Мухаммада Наамы Насера. "Хизбалла" взяла на себя ответственность за обстрелы, сообщив, что по Израилю были выпущены более 200 ракет и 20 заминированных БПЛА.