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Израиль

Сильный пожар возле Гило в Иерусалиме, огонь подбирается к жилым домам

время публикации: 04 июля 2024 г., 11:50 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 12:11
Сильный пожар возле Гило в Иерусалиме, огонь подбирается к жилым домам
Chaim Goldberg/Flash90

12 пожарных расчетов пытаются локализовать возгорание, возникшее в районе Гило в Иерусалиме, огонь подбирается к жилым домам на улице Шамир. На данном этапе нет данных о пострадавших.

В тушении пожара принимают также участие 4 самолета пожарной авиации "Эльад".

Крупные силы полиции действуют в районе пожара, помогая сотрудникам пожарной охраны в эвакуации людей из ближлежащих домов.

Израиль
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