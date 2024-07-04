Сильный пожар возле Гило в Иерусалиме, огонь подбирается к жилым домам

12 пожарных расчетов пытаются локализовать возгорание, возникшее в районе Гило в Иерусалиме, огонь подбирается к жилым домам на улице Шамир. На данном этапе нет данных о пострадавших.

В тушении пожара принимают также участие 4 самолета пожарной авиации "Эльад".

Крупные силы полиции действуют в районе пожара, помогая сотрудникам пожарной охраны в эвакуации людей из ближлежащих домов.