x
04 июля 2024
|
последняя новость: 18:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 июля 2024
|
04 июля 2024
|
последняя новость: 18:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Юрсоветница правительства требует немедленно закрыть изолятор "Сде-Тейман"

время публикации: 04 июля 2024 г., 17:09 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 17:31
Юрсоветница правительства требует немедленно закрыть изолятор "Сде-Тейман"
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара обратилась к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с требованием перевести заключенных палестинцев, включая террористов ХАМАСа и боевиков "Нухбы", из изолятора "Сде-Тейман" в пенитенциарное заведение с лучшими условиями содержания, подчеркнув, что игнорирование этого требования повлечет за собой далеко идущие последствия.

Отметим, что в начале июня правительство сообщило в БАГАЦ, что до конца месяца лагерь "Сде-Тейман" вернется к своему первоначальному назначению – как изолятор краткосрочного временного пребывания задержанных. Он вновь будет использоваться для содержания задержанных для проведения следственных мероприятий и для распределения их по местам постоянного пребывания. Однако, судя по требованию Баарав-Миары, это обещание выполнено не было.

О том, что условия содержания заключенных в "Сде-Тейман" не соответствуют требованиям закона, что в этом изоляторе происходят истязания заключенных, при том что часть заключенных это задержанные в ходе войны в секторе Газы палестинцы, не являющиеся активистами террористических организаций, писали как израильские, так и зарубежные СМИ.

В интервью корреспонденту Newsru.co.il Алле Гавриловой резервист, который некоторое время служил в этом изоляторе охранником и фельдшером в госпитале, рассказал о бесчеловечном отношении к заключенным, сильной перегруженности изолятора, антисанитарии и полном отсутствии ответственности за происходящее.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2024

БАГАЦ потребовал от государства данные об условиях содержания в "Сдэ-Тайман" задержанных в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июня 2024

Изолятор "Сде-Тайман" вернется к изначальному назначению до конца месяца
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2024

Содержание заключенных в "Сде-Тейман": "Солдатам давали на них тренироваться". Комментарии ЦАХАЛа