Юрсоветница правительства требует немедленно закрыть изолятор "Сде-Тейман"

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара обратилась к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с требованием перевести заключенных палестинцев, включая террористов ХАМАСа и боевиков "Нухбы", из изолятора "Сде-Тейман" в пенитенциарное заведение с лучшими условиями содержания, подчеркнув, что игнорирование этого требования повлечет за собой далеко идущие последствия.

Отметим, что в начале июня правительство сообщило в БАГАЦ, что до конца месяца лагерь "Сде-Тейман" вернется к своему первоначальному назначению – как изолятор краткосрочного временного пребывания задержанных. Он вновь будет использоваться для содержания задержанных для проведения следственных мероприятий и для распределения их по местам постоянного пребывания. Однако, судя по требованию Баарав-Миары, это обещание выполнено не было.

О том, что условия содержания заключенных в "Сде-Тейман" не соответствуют требованиям закона, что в этом изоляторе происходят истязания заключенных, при том что часть заключенных это задержанные в ходе войны в секторе Газы палестинцы, не являющиеся активистами террористических организаций, писали как израильские, так и зарубежные СМИ.

В интервью корреспонденту Newsru.co.il Алле Гавриловой резервист, который некоторое время служил в этом изоляторе охранником и фельдшером в госпитале, рассказал о бесчеловечном отношении к заключенным, сильной перегруженности изолятора, антисанитарии и полном отсутствии ответственности за происходящее.