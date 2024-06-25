Содержание заключенных в "Сде-Тайман": "Солдатам давали на них тренироваться". Комментарии ЦАХАЛа

С первых дней наземной операции всех задержанных в ходе войны "Железные мечи" жителей сектора Газы помещают в центр временного содержания, который находится на базе ЦАХАЛа "Сде-Тайман" на юге страны. Подозреваемые в терроризме помещаются под административный арест – то есть, могут находиться в статусе задержанных неопределенный срок. Речь идет как о террористах "Нухбы", принимавших участие в резне 7 октября, так и подозреваемых, задержанных уже позже, в ходе действий ЦАХАЛа в Газе. Многие из них на поверку оказываются мирными жителями, не имеющими отношения к террористической деятельности, если в ходе допросов становится ясно, что задержанные непричастны к террору, их возвращают обратно в сектор Газы.

В конце марта этого года один из военных врачей, работавших в полевом госпитале в центре временного содержания "Сде-Тайман", обратился с письмом к министру обороны, министру здравоохранения и юридическому советнику правительства. В письме врач описывал условия, в которых в госпитале находятся задержанные, а также указывал на многочисленные нарушения медицинской этики и законодательства. Одним из примеров, которые были приведены в письме и процитированы в начале апреля газетой "Гаарец", была история двух заключенных, которым пришлось ампутировать ступни из-за ран, причиненных наручниками.

Об условиях содержания в "Сде-Тайман" стали сообщать не только израильские, но и иностранные СМИ. Жители сектора Газы, которые были впоследствии освобождены, утверждали, что подвергались в лагере пыткам. Других источников этой информации журналистам найти не удалось.

Вскоре несколько правозащитных организаций подали иск в БАГАЦ с требованием закрыть "Сде-Тайман", и начальник генерального штаба ЦАХАЛа распорядился расследовать поведение военнослужащих на этой базе, а правительство сообщило БАГАЦу, что изолятор временного содержания "Сде-Тайман" до конца июня перестанет быть местом для задержанных жителей Газы, подозреваемых в терроре. Их будут переводить в тюрьмы "Кциот" и "Офер".

Корреспондент Newsru.co.il Алла Гаврилова побеседовала с фельдшером, который во время резервистской службы несколько дней служил на базе "Сде-Тайман" – охранником в тюремном отсеке и по специальности в госпитале.

Как выглядит место, где содержатся подозреваемые?

На базе несколько больших ангаров. В том, который охранял я, заключенные сидят рядами на земле со связанными руками и завязанными глазами. Им нельзя ложиться или вставать, а также переговариваться и пытаться подсматривать из-под повязки. Там содержатся заключенные в возрасте от 18 до 65 примерно лет, только мужчины. В первых рядах находятся те, кто болен или ранен, им разрешается лежать. Есть в каждом ангаре несколько человек, которые играют роль посредников между заключенными и охраной. Обычно это люди, которых уже не подозревают в терроризме и которые знают хотя бы пару слов на иврите. У них не завязаны глаза и не связаны пластиковыми стяжками руки. Например, они зовут охрану, когда заключенный хочет сходить в туалет, и тогда ему развязывают руки и ведут в биотуалет.

Еще один ангар у нас прозвали "гериатрическим". Там содержали пожилых и больных. Но там я не был.

Что вам прежде всего бросились в глаза, когда вы в первый раз заступили на дежурство?

Там очень плохо и сильно пахнет. Некоторые из наших ребят даже надевали маски, как в "корону" носили. В душ их, когда я там был, водили, если я не ошибаюсь, раз в неделю. Может, два. Одежду они не меняют. Плюс стоит сильный запах канализации. В общем вонь ужасная.

И еще общее настроение. Там всех называют "нухбы". То есть, относятся ко всем заключенным как к террористам, устроившим резню 7 октября. Но на самом деле там есть совершенно разные люди, в том числе не имеющие отношения к ХАМАСу, а относятся к ним все равно как к террористам. С другой стороны, я не считаю, что и к террористам нужно относиться таким образом – не зря ведь убийцу не пытают в наказание, а сажают в тюрьму. Так вот, для ребят, которые там служат, они все "нухбы", и отношение к ним соответственное. Некоторые ребята бахвалились тем, как били заключенных. За малейшее неповиновение там наказывают.

Как наказывают? И видели ли вы своими глазами, как били заключенных?

Самое стандартное наказание – это стоять с поднятыми руками. Если кто-то разговаривает, обычно сначала на него шикают, а потом говорят встать, и он должен простоять с поднятыми руками, пока ему не разрешат сесть. Некоторые там часами стоят.

Я два раза видел, как офицер с солдатом заводили заключенных за биотуалет, и оттуда раздавались звуки ударов. Потом этот солдат рассказывал, что они там "занимались воспитанием".

Ощущения, конечно, тягостные. Пару раз видел, как люди катались по полу и кричали в истерике "я не ХАМАС, отпустите меня". Но в госпитале еще хуже.

Почему хуже? И как выглядит госпиталь?

Это полевые шатры, каждый на восемь коек. Пациенты лежат там привязанные к койкам, тоже с завязанными глазами, голые, в одних памперсах и с чем-то вроде катетера. Правда, у них есть одеяла, я там был в декабре.

Какие там пациенты? С какими травмами? И какая им оказывается медицинская помощь?

Разные. Есть с ампутированными конечностями, а есть такие, у которых настолько изранены запястья, например, что им явно не избежать ампутации. Я спрашивал об этом медбратьев и мне сказали, что, возможно, это от того, что их слишком долго и слишком сильно передавливали стяжками. Есть с огнестрельными ранениями, есть с множеством осколков от взрывов. Переломы, контузии. Всякое есть.

Есть и пациенты, которые обычно находятся в ангарах, а в госпиталь просто должны регулярно приходить на процедуры.

Атмосфера там примерно такая же, как в ангарах. Медперсонал ведет себя так, как будто делает этим заключенным большое одолжение, и тот факт, что им приходится лечить террористов, наносит им моральный ущерб. Кроме того, я был там в декабре, и настроение было такое, что мол разгар войны, а они меняют подгузники хамасникам.

Никто не несет никакой ответственности. В личных делах не пишутся имена медперсонала, нигде нет регистрации того, кто провел ту или иную процедуру. Жаловаться некому и не на кого. То есть, никто за что не отвечает. Иногда вообще дают солдатам потренироваться. Я не про сложные процедуры, конечно. Например, гной из раны выкачать. Хирурги-стажеры там на седьмом небе, у них есть шанс за короткий период проделать множество сложных операций. Кстати, весь медперсонал называют друг друга по инициалам, если их могут услышать заключенные. Мне объяснили, что это чтобы они потом не мстили.

И заключенным не дают болеутоляющие, только акамол.

А при проведении болезненных медицинских процедур?

Тоже. Нам привезли одного заключенного на операцию. Говорили, что он был террористом. Он попросил меня на иврите дать ему морфий на время операции, потому что в прошлый раз не дали, я передал его просьбу и медперсонал нехотя согласился. Посреди операции оказалось, что ему дали очень мало, и он начал говорить по-английски: "Доктор, я чувствую боль". На что медбрат ответил: "Ничего, нашим тоже было больно".

В ответ на запрос редакции NEWSru.co.il пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что всего с начала войны в "Сде-Тайман" были доставлены примерно 4700 подозреваемых. Около тысячи из них были впоследствии освобождены и переправлены обратно в сектор Газы.

ЦАХАЛ расследует подозрения в 70 случаях неподобающего обращения с заключенными со стороны военнослужащих в "Сде-Тайман". Десять военнослужащих были отстранены от службы в "Сде-Тайман".