В бою на севере сектора Газы погиб офицер ЦАХАЛа
время публикации: 04 июля 2024 г., 05:58 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 06:04
Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб капитан Рой Миллер, 21 год, из Герцлии, командир взвода в батальоне "Ротем" бригады "Гивати".
В том же бою были ранены офицер и боец батальона "Ротем".
С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 323 военнослужащих.
С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 677 военнослужащих ЦАХАЛа.
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