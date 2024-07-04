В бою на севере сектора Газы погиб офицер ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб капитан Рой Миллер, 21 год, из Герцлии, командир взвода в батальоне "Ротем" бригады "Гивати".

В том же бою были ранены офицер и боец батальона "Ротем".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 323 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 677 военнослужащих ЦАХАЛа.