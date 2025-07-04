За сутки ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по 100 террористическим объектам в секторе Газы

Силы ЦАХАЛа, руководствуясь данными Управления военной разведки (АМАН) и службы общей безопасности (ШАБАК), действуют против террористических организаций по всему сектору Газы.

В течение последней недели силы 98-й дивизии действуют в районе города Газа, уничтожая склады оружия и ликвидируя террористов в ближнем бою и посредством ударов ВВС. За последние сутки были обнаружены и уничтожены несколько взрывных устройств, заложенных на пути следования сил ЦАХАЛа.

Бойцы 99-й дивизии продолжают действовать на севере сектора Газы, выявляя и уничтожая военную инфраструктуру как над землей, так и под землей.

Силы 162-й дивизии также продолжают действовать на севере сектора. В рамках операций за последние сутки они ликвидировали несколько террористов и уничтожили террористическую инфраструктуру, оружие и подземные тоннели.

Бойцы 36-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, также выявляя и уничтожая террористическую инфраструктуру ХАМАСа. За последние сутки они обнаружили и изъяли десятки единиц оружия, а также ликвидировали нескольких террористов.

Бойцы дивизии Газы (143-я) продолжают действовать в районе Рафиаха. Они уничтожили десятки террористических объектов и складов оружия.

За последние сутки ВВС нанесли удары примерно по 100 террористическим объектам по всему сектору Газы. Среди атакованных целей: пусковые установки, военные здания, склады оружия и другие террористические объекты.