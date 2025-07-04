Убийство и суицид в Мевасерет-Ционе: подробности

80-летняя женщина была найдена в пятницу утром в своей квартире в Мевасерет-Ционе. Сын женщины обнаружил тело матери с множественными ножевыми ранениями, он вызвал полицию и спасательные службы. В соседней комнате был найден повешенным иностранный работник в возрасте около 30 лет.

По предположению полиции, иностранный работник, который был помощником по уходу у мужа пожилой женщины, убил ее, а затем покончил с собой через повешение. В момент совершения преступления его подопечный, по всей видимости, был дома.

К настоящему моменту имя убитой женщины и подозреваемого в ее убийстве не были опубликованы, так же как и подданство помощника по уходу. На месте происшествия работают полиция и криминалисты, начавшие сбор улик и изучение обстоятельств дела.

По предварительной версии, речь идет о криминальном преступлении.