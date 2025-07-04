x
04 июля 2025
|
последняя новость: 15:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 июля 2025
|
04 июля 2025
|
последняя новость: 15:00
04 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Убийство и суицид в Мевасерет-Ционе: подробности

время публикации: 04 июля 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 14:54
Убийство и суицид в Мевасерет-Ционе: подробности
Пресс-служба полиции Израиля

80-летняя женщина была найдена в пятницу утром в своей квартире в Мевасерет-Ционе. Сын женщины обнаружил тело матери с множественными ножевыми ранениями, он вызвал полицию и спасательные службы. В соседней комнате был найден повешенным иностранный работник в возрасте около 30 лет.

По предположению полиции, иностранный работник, который был помощником по уходу у мужа пожилой женщины, убил ее, а затем покончил с собой через повешение. В момент совершения преступления его подопечный, по всей видимости, был дома.

К настоящему моменту имя убитой женщины и подозреваемого в ее убийстве не были опубликованы, так же как и подданство помощника по уходу. На месте происшествия работают полиция и криминалисты, начавшие сбор улик и изучение обстоятельств дела.

По предварительной версии, речь идет о криминальном преступлении.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июля 2025

Убийство и суицид в Мевасерет-Ционе: обнаружены тела 80-летней женщины и ее помощника