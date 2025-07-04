Стрельба в Негеве, тяжело ранен мужчина

Около полуночи бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" была вызвана в район бедуинского населенного пункта Лакия (Негев, северо-восточней Беэр-Шевы), где в результате стрельбы был тяжело ранен мужчина примерно 20 лет.

Раненый мужчина сидел в машине около перекрестка Шокет (31-я трасса). Его доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Состояние раненого оценивается медиками как стабильно тяжелое.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.