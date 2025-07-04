x
04 июля 2025
|
последняя новость: 05:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 июля 2025
|
04 июля 2025
|
последняя новость: 05:33
04 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрельба в Негеве, тяжело ранен мужчина

Мада
Криминал в арабском секторе
Негев
время публикации: 04 июля 2025 г., 01:27 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 05:22
Стрельба в Негеве, тяжело ранен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Около полуночи бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" была вызвана в район бедуинского населенного пункта Лакия (Негев, северо-восточней Беэр-Шевы), где в результате стрельбы был тяжело ранен мужчина примерно 20 лет.

Раненый мужчина сидел в машине около перекрестка Шокет (31-я трасса). Его доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Состояние раненого оценивается медиками как стабильно тяжелое.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook