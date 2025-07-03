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Израиль

Журналист канала "Аль-Акса": ХАМАС дал положительный ответ посредникам

Катар
Заложники
ХАМАС
время публикации: 03 июля 2025 г., 23:55 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 23:59
Журналист канала "Аль-Акса": ХАМАС дал положительный ответ посредникам
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Журналист телеканала "Аль-Акса" Хани аль-Магари в своем Facebook написал, что ХАМАС направил Катару "положительный ответ на предложение о сделке".

Отметим, что ХАМАС не делал по этому поводу никаких официальных заявлений, и нет других источников, которые бы подтверждали эту информацию.

Израиль
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