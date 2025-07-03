Журналист канала "Аль-Акса": ХАМАС дал положительный ответ посредникам
время публикации: 03 июля 2025 г., 23:55 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 23:59
Журналист телеканала "Аль-Акса" Хани аль-Магари в своем Facebook написал, что ХАМАС направил Катару "положительный ответ на предложение о сделке".
Отметим, что ХАМАС не делал по этому поводу никаких официальных заявлений, и нет других источников, которые бы подтверждали эту информацию.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июля 2025