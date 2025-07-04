x
04 июля 2025
|
последняя новость: 17:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 июля 2025
|
04 июля 2025
|
последняя новость: 17:51
04 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В поселении Офра к полицейской машине было прикреплено взрывное устройство

Полиция
время публикации: 04 июля 2025 г., 17:51 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 17:51
В поселении Офра к полицейской машине было прикреплено взрывное устройство
Gershon Elinson/Flash90

В поселении Офра в региональном совете Мате Биньямин в конце минувшей недели произошел, как сообщает пресс-служба полиции, "шокирующий и болезненный инцидент".

К полицейской машине неизвестным злоумышленником было прикреплено взрывное устройство. Автомобилю причинен ущерб. Инцидент расследуется.

В связи с действующим запретом на публикацию любых подробностей, касающихся этого инцидента, более точная информация пока недоступна.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook