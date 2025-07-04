В поселении Офра к полицейской машине было прикреплено взрывное устройство
время публикации: 04 июля 2025 г., 17:51 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 17:51
В поселении Офра в региональном совете Мате Биньямин в конце минувшей недели произошел, как сообщает пресс-служба полиции, "шокирующий и болезненный инцидент".
К полицейской машине неизвестным злоумышленником было прикреплено взрывное устройство. Автомобилю причинен ущерб. Инцидент расследуется.
В связи с действующим запретом на публикацию любых подробностей, касающихся этого инцидента, более точная информация пока недоступна.