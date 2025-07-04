Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 4 июля, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Возможен туман в северном Негеве.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 28-41, в Беэр-Шеве – 21-34, в Мицпе-Рамоне – 21-34, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-34, на Голанских высотах – 20-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 70-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В субботу-понедельник – без существенных изменений.