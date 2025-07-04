Внимание, розыск: пропал 9-летний Даниэль Ицхак из Гиватаима

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего ребенка. Пропал 9-летний Даниэль Ицхак из Гиватаима. Он вышел из своего дома в Гиватаиме в пятницу в 07:30, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост примерно 145 см, черные волосы. Одет в темную спортивную майку и шлепанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика просят обратиться в полицию по телефону 100 или в полицию Гиватаима по телефону 035724444.