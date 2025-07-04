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Израиль

На севере сектора Газы погиб военнослужащий ЦАХАЛа

Газа
Война "Железные мечи"
Погибшие
время публикации: 04 июля 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 11:05
В бою на севере Газы погиб военнослужащий ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на севере сектора Газы погиб сержант Яир Элиягу, 19 лет, из Эзера, боец инженерного подразделения Северной бригады дивизии Газы.

Яир погиб в результате аварии, в ходе которой единица тяжелой инженерной техники провалилась в яму и при падении задела другое инженерное средство, которым он управлял.

Июнь стал самым кровопролитным месяцем за последний год: в секторе Газы погибли 20 военнослужащих Армии обороны Израиля.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 882 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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