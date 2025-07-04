Внимание, розыск: пропал 21-летний Ицхак Хай Каям из Рамат-Гана

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 21-летний Ицхак Хай Каям, житель Рамат-Гана. В четверг вечером он ушел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавый, светлые кудрявые волосы, носит очки. Был одет в черную куртку и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Рамат-Гана и Бней-Брака по телефону 03-6796452.