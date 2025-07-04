Продлен арест водителя, насмерть сбившего полицейского Янива Элькаяма

Суд в Петах-Тикве продлил до 8 июля срок содержания под стражей водителя, который совершил наезд на сотрудника полиции Янива Элькаяма во время исполнения патрульным полицейским его служебных обязанностей.

42-летний Янив Элькаям, старший сержант полиции, служил в полицейском участке Нетании в качестве городского патрульного и руководителя смены. В рядах полиции он служил с 2016 года. Он погиб в результате наезда автомобиля, подробности инцидента к настоящему моменту не публиковались.