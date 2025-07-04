Ожидание окончания войны, политики активизировались. Обзор за неделю

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

В Израиле ждут завершения войны. Не впервые на повестке дня сделка с ХАМАСом, однако после войны с Ираном, на фоне активного вмешательства в процесс Дональда Трампа и других сопровождающих факторов, общее ощущение – война идет на спад. И прямое следствие – активизация политической системы.

Движения происходили по обе стороны оппозиционно-коалиционного барьера. Гади Айзенкот и Матан Каана объявили о выходе из "Махане Мамлахти", тем самым окончательно похоронив перспективы этой партии.

Затем, на фоне разговоров о приближающейся сделке с ХАМАСом, залихорадило коалицию, впрочем пока умеренно. Чтобы не позволить Биньямину Нетаниягу расслабиться, ультраортодоксальные партии напомнили о своем существовании возобновившимся бойкотом голосований.

И еще одна арена политического противостояния была на этой неделе в здании Верховного суда, где БАГАЦ рассматривал апелляцию против запрета премьер-министру заниматься вопросом назначения главы Общей службы безопасности (ШАБАК). Дискуссия – и по форме, и по содержанию – носила абсолютно политический характер.

Айзенкот: перемещение звезд на небосклоне оппозиции

Угроза развала "Махане Мамлахти" существовала давно. И если что-то вызвало удивление в решении, принятом на этой неделе Гади Айзенкотом, так это в большей степени выбор момента, чем само решение.

Бывший начальник генерального штаба разорвал союз с Бени Ганцем не из-за проблем в процессе демократизации "Махане Мамлахти". Этот вопрос безусловно беспокоил Айзенкота, однако решение покинуть партию было продиктовано иными, гораздо более прозаичными мотивами.

Айзенкот утратил веру в то, что Ганц способен стать премьер-министром, а также в то, что он сам способен возглавить "Махане Мамлахти". Вера в возможность победы Ганца ослабла, а затем и вовсе иссякла в связи с политической тактикой главы "Кахоль Лаван". Ганц говорит о "правительстве согласий", что сразу же порождает подозрения в намерении пойти в случае необходимости на союз с Биньямином Нетаниягу. Айзенкот в этом отношении гораздо ближе к Яиру Лапиду и даже к Яиру Голану. Он относится к той части политического спектра, где убеждены, что Нетаниягу не может быть частью процесса восстановления страны после войны. Именно в этом корень "идеологических разногласий", о которых говорили в окружении Ганца после того, как Айзенкот объявил о своем решении. Сам Айзенкот ограничился словами о том, что "необходим лидер, который представит альтернативу". Очевидно было всем, кто его слышал, что таким лидером он считает себя, а не Ганца.

Несмотря на решение Ганца объявить о праймериз, Айзенкот был убежден, что у нет шансов победить, так как все ключевые посты оставались в руках людей нынешнего главы "Кахоль Лаван". Оставаться вторым номером в партии при отсутствии доверия к лидеру Айзенкот не хотел. Приближающиеся праймериз потребовали от него принимать решение гораздо раньше, чем он планировал изначально.

И был еще один аспект. На протяжении последних месяцев в лагере противников нынешнего правительства царила атмосфера "Гади на царство". Это та самая атмосфера, что царила шесть лет назад, когда в политику пришел Бени Ганц. Тогда на царство прочили Ганца. Однако после того, как Ганц дважды совершил "непростительное преступление" – присоединился к правительству Нетаниягу, его авторитет в кругах оппозиции и поддерживающих ее СМИ заметно поиссяк, и там стали искать "нового Мессию". Им, на данный момент, стал Гади Айзенкот. Бывший начальник генштаба, как это часто бывает, поверил в то, что он соответствует этим ожиданиям, и сделал ход.

Сейчас Айзенкоту предстоит решить, что делать дальше. Вопреки слухам, циркулировавшим в первые часы после его сообщения о выходе из "Махане Мамлахти", он, судя по всему, не собирается создавать свою партию. В этом нет смысла: любая действующая партия примет Айзенкота с распростертыми объятиями. Яир Лапид, например, кроме как сказать "я готов уступить Гади первое место", сказал все.

Остальные вслух не высказываются, ожидая решения самого Айзенкота.

Перед ним две реальные возможности: войти в руководство "Еш Атид" или вести переговоры о том, чтобы получить второе место в списке Нафтали Беннета.

С самых разных точек зрения, первый вариант выглядит гораздо более логичным. Базисное мировоззрение Айзенкота гораздо ближе к Лапиду, чем к Беннету (если принять за истину неочевидную предпосылку, что у Беннета оно есть), борьба эго в "Еш Атид" будет менее острой, да и электоральный потенциал союза Айзенкот-Лапид может быть выше, чем союза Беннет-Айзенкот. Далеко не все избиратели Беннета готовы будут проголосовать за Айзенкота и наоборот.

И есть личный аспект. Из партии Беннета Айзенкот никак не попадет в канцелярию премьер-министра. А личного в политике никто не отменял.

В партии "Демократим" также не исключают участия в формировании нового блока. Депутат Гилад Карив сказал в интервью "Кан РЭКА", что в партии заинтересованы в объединении с "левоцентристскими силами". "Либерман – правый, Беннет – правый. Они, безусловно, могут быть партнерами по будущему правительству, однако нет смысла объединяться с ними в предвыборный список", – сказал Карив.

Помимо одной встречи между Айзенкотом и Голаном, пока неизвестно о чьем-либо стремлении объединиться с партией "Демократим".

Авигдор Либерман хранит молчание. В НДИ не инициируют союз с кем-либо. Содержание встречи между Айелет Шакед и Авигдором Либерманом, о которой сообщалось на этой неделе, остается туманным. Шакед не скрывала своего стремления привести к созданию совместного списка Либермана и Беннета при ее участии. Пока до этого далеко.

Выход Айзенкота из "Махане Мамлахти" привел в движение политические силы в оппозиционном лагере. Однако окончательная конструкция оформится лишь непосредственно перед выборами.

Коалиция и сделка: угрозы и перспективы

Начнем с конца. Шанс на то, что коалиция Биньямина Нетаниягу развалится в случае заключения сделки о прекращении огня на 60 дней, крайне низок. Коалиции не разваливаются из-за промежуточных сделок, к тому же у Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича нет реальной возможности заблокировать сделку. Даже если представить, что сейчас "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" выйдут из правительства, это ничего не изменит, так как "Ликуд", ШАС и "Яадут а-Тора" успешно сделку утвердят.

Именно поэтому в заявлениях Итамара Бен-Гвира в последние дни было гораздо больше борьбы с Бецалелем Смотричем, нежели со сделкой. Бен-Гвир позаботился о том, чтобы журналисты узнали о его инициативе создать блок со Смотричем против сделки еще до того, как об этом узнал Смотрич. И при этом Бен-Гвир не угрожает выйти из правительства или даже присоединиться к ультраортодоксальным партиям в том, что касается бойкота коалиции. Для Бен-Гвира главное, чтобы его избиратели помнили, что он действовал решительней Смотрича. Результат вторичен.

Бецалель Смотрич еще осторожнее. Помимо плачевной ситуации в опросах, которая заставляет его не спешить с визитом на избирательные участки, у Смотрича есть масса проектов, которые он продвигает в Иудее и Самарии, и он не собирается покидать свою должность до тех пор, пока не завершит работу над ними.

Так или иначе, если Нетаниягу удастся прийти к сделке, она будет утверждена правительством. Прав министр иностранных дел Гидеон Саар, сказавший, что есть большинство в правительстве и народе за реализацию этой сделки.

Весь вопрос в том, что будет происходить дальше, то есть через 60 дней. Сценариев ситуации в секторе Газы слишком много, чтобы можно было перечислить все.

А в том, что касается политических последствий, ситуация обозримее. Если сделка действительно будет заключена на 60 дней, срок ее действия истечет в разгар парламентских каникул. А это означает, что какими бы ни были шаги Нетаниягу, политические угрозы ему весьма ограничены.

Но Биньямин Нетаниягу всю свою политическую жизнь исповедовал принцип – чем прочнее коалиция – тем лучше. Именно поэтому в последние дни все больше разговоров по поводу возможности присоединения партии "Кахоль Лаван" к коалиции. С рациональной точки зрения у Бени Ганца нет никаких причин делать этот шаг. Поддержку правительству для утверждения сделки он может оказать и находясь за пределами коалиции, а соглашаясь в третий раз войти в правительство Нетаниягу, Ганц окончательно лишит себя права на существование как самостоятельная политическая фигура. Однако то, что было сделано дважды, может быть сделано и в третий раз. В израильской политике уже давно нет ничего невозможного.

Одновременно с политическими перипетиями вокруг сделки, продолжается бесконечная дискуссия по закону о призыве. 3 июля сообщалось, что премьер-министр пообещал партии "Дегель а-Тора", что в ближайшие часы глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн представит сформулированный вариант законопроекта. На момент написания этих строк, законопроект не представлен. Тем временем ультраортодоксы возобновили акции протеста в Кнессете. На данном этапе, речь идет о не голосовании с коалицией, однако, если ситуация не изменится, не исключено, что в "Яадут а-Тора" перейдут к более агрессивным шагам. Отметим, что в ШАС ведут себя более сдержанно. Более того, именно Арье Дери является тем, кто, судя по публикациям, ведет переговоры с Бени Ганцем о возможном присоединении к коалиции.

Суд и политика: кто назначает главу ШАБАКа

На этой неделе Верховный суд рассматривал апелляцию против постановления юридического советника правительства Гали Баарав-Миары, запрещающей премьер-министру Биньямину Нетаниягу заниматься вопросом назначения главы Общей службы безопасности (ШАБАК). Не вдаваясь в юридические детали дискуссии, нельзя не обратить внимание на драму, разыгравшуюся в зале суда, когда судья Алекс Штайн сказал то, что до этого дня было уделом лишь Ярива Левина и Симхи Ротмана. "Премьер-министр имеет право не принимать мнение юридического советника правительства", – сказал Штайн. Между ним и главой Верховного суда разгорелась дискуссия, по поводу которой у каждого может быть свое мнение. Но сам факт того, что такая дискуссия была, что она легитимна – это огромное достижение, выходящее далеко за рамки вопроса о назначении главы ШАБАКа.