Отчет о боях в мошаве Мивтахим: бойцы "китот коненут" отбили атаку, пожертвовав собой

ЦАХАЛ опубликовал результаты оперативного расследования боев в районе сельскохозяйственного поселка (мошава) Мивтахим, произошедших в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Расследование завершено, его результаты представлены членам общины мошава Мивтахим и семьям погибших. Итоги расследования подвел бывший командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Следственная группа установила: ЦАХАЛ не справился со своей задачей защиты мошава Мивтахим. Самоотверженная борьба бойцов отряда быстрого реагирования ("китат коненут") мошава во главе с координатором безопасности, а также пришедшие к ним на выручку бойцы "китат коненут" расположенного поблизости мошава Йеша и еще одного бойца сорвали планы террористов и существенно сократили масштабы ущерба в мошаве, заставив террористов отступить.

В боях в районе мошава Мивтахим погибли четверо бойцов отряда быстрого реагирования и военнослужащий ЦАХАЛа. Следствием было установлено, что на территорию мошава Мивтахим пытались прорваться примерно 25 террористов. В соответствии с выводами расследования, не менее четверых террористов были уничтожены на местности, три террориста были арестованы и еще некоторое количество получили ранения.

Следственную группу возглавлял полковник Давид Рон.

Следствие длилось примерно девять месяцев и включало в себя собеседования действовавших в районе мошава бойцов, изучение оперативных дневников, изучение видеозаписей с камер наблюдения, документацию с постов наблюдения, записи переговоров по связи и их расшифровки, карты, которые были при себе у террористов, а также дополнительные разведывательные материалы.

Целью расследования было установить максимально подробную картину происходившего в районе Мивтахим 7 октября 2023 года. Учитывая тяжелые и комплексные обстоятельства, в расследовании могут быть неточности, и можно предположить, что дополнительные детали будут выявлены в будущем.

Речь идет о военном оперативном расследовании, которое было сосредоточено на развитии событий, управлении боем и действиях вооруженных сил. Бои в районе мошава Миврахим – это лишь один из десятков очагов сражений во время неожиданной атаки 7 октября 2023 года. Проникновение тысяч террористов через десятки точек прорыва одновременно является главным фактором, затруднившим формирование картины обстановки и прибытие сил безопасности к многочисленным очагам сражений.

Накануне внезапной атаки в секторе "Кисуфим", к которому относится мошав Мивтахим, действовал 51-й батальон бригады "Голани", который был определен как батальонная боевая группа "Кисуфим", основная оборонная сила в секторе.

В 06:29 террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газы по населенным пунктам Западного Негева, в том числе мошав Мивтахим, и по военным объектам в этом районе. Террористы проникли на территорию Государства Израиль на парапланах, транспортных средствах и пешком. В течение нескольких минут весь сектор оказался под хорошо организованной атакой, в которой батальон находился в значительном численном меньшинстве.

Хронология боя, установленная следственной группой

1. Первый этап: начало атаки (с 06:29 до 08:00)

В 06:35 террористы прорвались на территорию Израиля и направились в сторону мошава Мивтахим.

В 06:43 офицер безопасности сектора поднял по тревоге отряд быстрого реагирования мошава в WhatsApp-группе отряда в связи с инцидентом "Авир лайла "гимель" (подтвержденное проникновение).

В 06:47 координатор безопасности ("раказ битахон цваи", "равшац") мошава Мивтахим переговорил по телефону с "равшацем" мошава Йеша, чтобы сформировать картину ситуации.

В 06:49 "равшац" Мивтахим поднял отряд быстрого реагирования по тревоге, приказав взять оружие и амуницию. Через несколько минут бойцы 51-го батальона и танки секторальных сил начали действовать против 10 точек проникновения.

Примерно в 07:02 координатор безопасности поселка Цохар сообщил о столкновении с террористами в районе перекрестка Мивтахим в центр и бойцам "китат коненут".

В 07:15 "равшац" написал в WhatsApp-группе мошава, что жителям нужно войти в защищенные комнаты и закрыть окна и двери.

В 07:20 координатор безопасности направил одного из бойцов "китат коненут" и еще одного вооруженного жителя мошава в сторону перекрестка Мивтахим после сообщения о столкновении с террористами в этом районе.

В 07:25 раненый гражданский, пострадавший при столкновении с террористами на перекрестке Мивтахим, прибыл в мобильное бомбоубежище ("мигунит") в мошаве Йеша. Заместитель координатора безопасности Йеша вызвал медиков для оказания пострадавшему помощи и встретился с "равшацем" мошава Мивтахим, чтобы обсудить происходящее и составить картину обстановки в районе перекрестка Мивтахим.

В 07:43 "равшац" мошава Мивтахим и еще один боец "китат коненут" подъехали к перекрестку Мивтахим, где присоединились к сотрудникам полиции и жителю поселка Сде-Ницан, которые вели бои с несколькими террористами к западу от перекрестка.

2. Второй этап: проникновение террористов в мошав и бой в мошаве Мивтахим (с 08:00 до 10:30)

Примерно в 08:00 террористы проникли в Мошав по дороге, ведущей от полей к западу от Мивтахим.

В 08:03 боец "китат коненут" заменил координатора безопасности в командовании на перекрестке, в то время как "равшац" направился обратно в Мивтахим, поняв, что в мошаве начинается бой.

Около 08:15 боец "китат коненут" и вооруженный гражданский столкнулись с несколькими ранеными, работниками теплиц, на площади рядом с синагогой в мошаве Мивтахим. Они отвели их в бомбоубежище "мигунит" напротив синагоги. Примерно через минуты к "мигуниту" прибыл координатор безопасности мошава и еще один боец "китат коненут".

В 08:18 группа бойцов под командованием координатора безопасности вышла в направлении площади и заметила террористов, забрасывающих дома жителей мошава гранатами. Минуту спустя один из жителей, в сторону дома которого бросали гранаты, криком из своего окна привлек внимание бойцов "китат коненут", чтобы предупредить их о приближении террористов. Террористы в это время разделились и вошли во дворы двух домов в мошаве. Примерно в это же время заместитель координатора безопасности мошава Йеша, получивший от коллег из Мивтахим сообщение о проникновении к ним террористов, выдвинулся в мошав Мивтахим для помощи в сражении.

Примерно в 08:20 они открыли огонь по террористам, разделившись по району площади и "мигунита" для прикрытия от ответного огня. У двоих бойцов закончились боеприпасы, и они попытались под огнем добраться к машине одного из них за дополнительными патронами. По пути один из них был ранен, а его оружие выведено из строя.

В 08:22 боец отряда быстрого реагирования и заместитель координатора безопасности мошава Йеша прибыли в мошав Мивтахим, вышли из машины и пошли в направлении клуба для пожилых людей. Там они разделились и начали вести бой с террористами. Примерно в то же время боец многодоменного подразделения 888 "Рефаим", находившийся дома в мошаве Йеша в отпуске, поняв, что происходит, прибыл помочь в бою, вступив в бой с террористами на площади.

В период с 08:24 до 08:27 боец "Рефаим" и двое бойцов "китат коненут" мошава Мивтахим вели бой с террористами, пытаясь выдавить их в сторону площади. Во время этого боя террористы обошли их с фланга, и боец многодоменного подразделения и два члена отряда быстрого реагирования погибли в бою.

Примерно в 08:27 возле клуба для пожилых людей погиб в бою с террористами боец "китат коненут" мошава Йеша – он пытался перейти к машине, чтобы вызвать помощь и взять боеприпасы и был убит рядом с парковкой детского сада.

В 08:30 координатор безопасности мошава Амиоз, прочитавший сообщение о прорыве террористов в Мивтахим в WhatsApp-группе, прибыл в мошав Мивтахим для оказания помощи коллегам. Террористы открыли по нему огонь, он в ответ выстрелил в них через окно машины и сдал назад. "Равшац" вернулся в мошав Амиоз, где его машина заглохла.

Примерно в 08:40 террористы ворвались в один из домов мошава. Они не смогли проникнуть в защищенную комнату ("мамад"), где находилась семья, члены семьи боролись с террористами, удерживая дверь.

В 09:40 террористы угнали машины, оставшиеся на площади, и покинули мошав Мивтахим. Трое террористов, оставшихся на территории мошава, ходили по дворам, не заходя в дома. Примерно через четыре часа их задержали.

В 10:27 со стороны теплиц в мошав Мивтахим прибыли еще четыре террориста.

3. Третий этап: прибытие подкрепления (с 10:30 до 15:30)

В 10:31 на вертолете прибыл отряд бойцов антитеррористического подразделения ЦАХАЛа ЛОТАР. Вертолет приземлился примерно в трех километрах от Мивтахим, и бойцы направились к мошаву пешком. Прибыв, они открыли огонь по группе из четырех террористов, добравшихся до мошава несколько минут назад, и террористы отступили.

Примерно в 11:00 в мошав прибыли сотрудники полиции вместе с бойцами подразделения "Маган", и вместе начали прочесывание территории. Еще через 10 минут прочесывание начали бойцы ЛОТАРа, основываясь на сообщениях жителей мошава Мивтахим.

В 12:50 подразделение спецназа пограничной полиции МАТИЛАН присоединилось к бойцу отряда быстрого реагирования мошава, который взял на себя ответственность за Мивтахим в качестве координатора безопасности после того, как "равшац" погиб в бою. Примерно после часа прочесывания подразделение МАТИЛАН покинуло мошав, чтобы помочь в боях в других очагах сражений.

Около 13:30 бойцы подразделения ЛОТАР Арава и бойцы подразделения МАГАН в ходе прочесывания мошава захватили троих террористов, которые связали иностранных рабочих во дворе одного из домов.

В 14:20 бойцы ЛОТАР Арава покинули мошав после зачистки, они продолжили бой с террористами в кибуце Нир-Ицхак.

Примерно через 10 минут после этого бойцы МАГАН начали оказывать медицинскую помощь раненым в "мигуните" возле синагоги, затем они на своей машине эвакуировали одного из раненых в больницу "Сорока".

Примерно в 15:30 подразделение МАГАН покинуло мошав Мивтахим, передав полную ответственность за безопасность кибуца бойцу отряда быстрого реагирования, который заменил убитого в бою "равшаца". Он остался защищать мошав в одиночку до прибытия дополнительных сил ЦАХАЛа.

4. Четвертый этап: прибытие сил ЦАХАЛа для охраны района и эвакуации погибших (с 01:24 8 октября до 19:00 8 октября).

В 01:24 прибыли бойцы из учебной базы пограничных войск, взяв на себя ответственность за безопасность мошава.

Примерно в 01:30 они объединились с бойцами "китат коненут" и начали эвакуацию погибших из Мивтахим.

В 19:00 8 октября эвакуация тел погибших была завершена волонтерами организации ЗАКА.

Основные выводы расследования боев в мошаве Мивтахим

1. ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите мошава Мивтахим.

2. Героизм бойцов отряда быстрого реагирования мошава Мивтахим во главе с координатором безопасности вместе с бойцами "китат-коненут" мошава Йеша и бойцом подразделения "Рефаим" сорвал планы противника по совершению резни в мошаве, привел к истощению сил противника и отступлению из мошава.

3. Сдерживание боев в районе перекрестка Мивтахим стало возможным благодаря инициативе и решительным действиям сил безопасности и гражданских, действовавших в этом районе и позволивших продвижение израильских сил к дополнительным очагам боев.

4. Отряд быстрого реагирования Мивтахим соответствовал стандарту по количеству бойцов, однако в связи с изменениями приказов оружие и боевое снаряжение было выдано не всем. Кроме того, "китат коненут" не был готов к противостоянию сценарию проникновения такого масштаба.

5. 80-я дивизия сосредоточилась на защите сектора дивизии, и была вынуждена добираться до населенных пунктов с юга на север, поэтому их прибытие в Мивтахим запоздало.