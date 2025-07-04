Полиция получила 8 жалоб на "шерифа Бней-Брака", подозреваемого в сексуальном насилии

Пресс-служба полиции сообщила, что на текущий момент поступило 8 жалоб против Хаима Рутера, руководителя ультрарелигиозной организации "А-Шомрим", выполняющей функции гражданского патрулирования в Бней-Браке и работающей в тесном сотрудничестве с полицией.

Рутер, известный как "шериф Бней-Брака", был задержан в среду, 2 июля, по подозрению в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних.

В четверг суд разрешил публикацию имени подозреваемого в связи с серьезностью подозрений и возможностью получения обращений от дополнительных жертв.