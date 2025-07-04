Полиция получила 8 жалоб на "шерифа Бней-Брака", подозреваемого в сексуальном насилии
время публикации: 04 июля 2025 г., 09:28 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 09:29
Пресс-служба полиции сообщила, что на текущий момент поступило 8 жалоб против Хаима Рутера, руководителя ультрарелигиозной организации "А-Шомрим", выполняющей функции гражданского патрулирования в Бней-Браке и работающей в тесном сотрудничестве с полицией.
Рутер, известный как "шериф Бней-Брака", был задержан в среду, 2 июля, по подозрению в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних.
В четверг суд разрешил публикацию имени подозреваемого в связи с серьезностью подозрений и возможностью получения обращений от дополнительных жертв.