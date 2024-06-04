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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 4 июня: удары по целям на севере и в центре сектора

время публикации: 04 июня 2024 г., 06:05 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 06:10
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 4 июня: удары по целям на севере и в центре сектора
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 4 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и в центре сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий невысокая.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Ас-Сабра, в городе Газа, и в Зайтуне, юго-восточней города Газа; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям к востоку от города Газа и в городе Газа; с катеров ВМФ Израиля обстреливалась прибрежная линия в районе города Газа.

В центре сектора: сообщалось о взрывах в районе "оси Нецарим"; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по помещениям Школы Абу Хэлу в Аль-Бурейдже; источники в Газе сообщали, что в результате авиаудара по дому семьи Ранэм в 10-м квартале лагеря Аль-Бурейдж погибли не менее трех человек.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 4 июня.

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