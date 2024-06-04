Юрсоветник правительства распорядилась начать расследование в отношении Тали Готлиб

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара распорядилась начать уголовное расследование в отношении депутата Кнессета Тали Готлиб.

Поводом для расследования стала жалоба, поданная в полицию на депутата Кнессета Готлиб профессором Шикмой Бреслер. Одна из лидеров движения протеста против юридической реформы обратилась в полицию после того, как Тали Готлиб, ссылаясь на известный распространением фейков и теорий заговора сайт "Эдна Карнавал", утверждала в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер), что США якобы перехватили переговоры мужа Шикмы Бреслер с лидером ХАМАСа в Газе Яхьей Синуаром. Эти разговоры якобы имели место за четыре дня до 7 октября. Готлиб утверждала, что после того, как американцы сообщили об этом "перехвате" израильским коллегам, глава "Мосада" Давид Барнеа встретился с Шикмой Бреслер.

Тали Готлиб в своем Х-блоге отреагировала на сообщения в СМИ о том, что она в ближайшее время будет допрошена полицией. Она написала, что юридический советник "руководит страной", обвинила Гали Баарав-Миара в сливе информации о расследовании в СМИ. Готлиб также напомнила об иммунитете от уголовной ответственности депутатов Кнессета, и заявила, что, по закону, может быть допрошена только в том случае, если сама согласится встретиться со следователями, а встречаться с ними она не намерена.