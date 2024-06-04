Нетаниягу проводит заседание "узкого" военного кабинета
время публикации: 04 июня 2024 г., 20:42 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 20:42
Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила, что Биньямин Нетаниягу проводит в своей канцелярии в Иерусалиме заседание узкого военно-военно-политического кабинета.
В обсуждении дистанционно участвуют министр обороны и руководство системы безопасности.
Ранее сообщалось, что заседание будет созвано по просьбе лидера "Махане Мамлахти" Бени Ганца и будет посвящено эскалации на севере страны.
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