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Израиль

Нетаниягу проводит заседание "узкого" военного кабинета

время публикации: 04 июня 2024 г., 20:42 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 20:42
Нетаниягу проводит заседание "узкого" военного кабинета
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила, что Биньямин Нетаниягу проводит в своей канцелярии в Иерусалиме заседание узкого военно-военно-политического кабинета.

В обсуждении дистанционно участвуют министр обороны и руководство системы безопасности.

Ранее сообщалось, что заседание будет созвано по просьбе лидера "Махане Мамлахти" Бени Ганца и будет посвящено эскалации на севере страны.

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