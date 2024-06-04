Начальник Генштаба на северной границе: "Мы готовы перейти от защиты к наступлению"

Начальник Генштаба генерал-майор Герци А-Леви вместе с генеральным инспектором Национальной службы пожарной охраны и спасения генерал-майором Эялем Каспи посетили базу "Гибор" на северной границе и провели совещание по оценке ситуации. В совещании приняли участие командир 91-й дивизии бригадный генерал Шай Клепер, начальник пожарной службы северного округа генерал-майор Яир Элькаям и другие офицеры и командиры.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что Герци А-Леви также встретился с военнослужащими, принимавшими участие в тушении пожаров на севере, а также офицерами бригады "Голани", находящимся на границе с Ливаном.

"Мы приближаемся к моменту, когда необходимо принять решение. ЦАХАЛ находится в состоянии полной готовности. Мы уже восемь месяцев отвечаем "Хизбалле" и она платит очень высокую цену… Мы готовы перейти к наступлению после очень хорошей и интенсивной подготовки", – цитирует пресс-служба Герци А-Леви.