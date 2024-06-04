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Израиль

Нетаниягу убеждает депутатов от "Ликуда" поддержать сделку с ХАМАСом

время публикации: 04 июня 2024 г., 10:17 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 10:22
Нетаниягу убеждает депутатов от "Ликуда" поддержать сделку с ХАМАСом
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его приближенные проводят встречи с депутатами и министрами от "Ликуда", убеждая их поддержать сделку с ХАМАСом, контуры которой были представлены президентом США Джо Байденом.

Как сообщает "Кан", Нетаниягу встречается с депутатами, которые возражают или ожидается, что будут возражать против сделки.

Согласно опубликованной информации, Нетаниягу встретится на этой неделе с депутатами Тали Готлиб и Эли Далалем. Встреча с Далалем заявлена, как обсуждение закона о призыве, однако очевидно, что будет поднята и тема сделки.

Встречи Нетаниягу с депутатами Кнессета свидетельствуют о том, что глава правительства обеспокоен возможностью "путча" во фракции.

Если сделка будет заключена, голосование по ее утверждению состоится на заседании правительства, а не в Кнессете.

Среди министров от "Ликуда" нет единства мнений по поводу сделки. Министр диаспоры Амихай Шикли заявил, выступая на конференции в Нью-Йорке, что сделка в предложенном виде неприемлема.

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