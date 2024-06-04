Канцелярия Нетаниягу: дата выступления премьера в Конгрессе США еще не установлена

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу сообщила, что окончательная дата выступления израильского лидера перед двумя палатами американского Конгресса еще не определена окончательно.

Планировалось, что выступление состоится 13 июня, однако сайт "Сругим" отмечает, что эта дата слишком близка к празднику Шавуот.

Нетаниягу должен стать первым иностранным лидером, который четыре раза выступит перед Конгрессом США.

Официальное приглашение было подписано четырьмя высшими представителями законодательной власти США: спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером, лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеем Макконолом и лидером демократического меньшинства в Палате Хакимом Джефрисом.

"Чудовищное нападение 7 октября потрясло весь мир и заставило Израиля бороться за свое существование. Мы поддерживаем борьбу Израиля против террора. Среди взятым ХАМАСом заложников есть и граждане США", – говорится в приглашении.