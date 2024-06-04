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Израиль

Полиция разрешила проведение Марша с флагами в Лоде

время публикации: 04 июня 2024 г., 20:19 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 20:19
Марш с флагами в Лоде в 2022 году
Yossi Aloni/Flash90

Полиция сообщила, что в среду, 5 июня, в Лоде с 8 часов утра будут перекрываться дороги в связи с проведением в городе Марша с флагами. Из этого сообщения стало известно о проведении в городе мероприятия, организованного несколькими правыми организациями и способного спровоцировать арабские беспорядки.

Марш с флагами будет проходить по случаю Дня Иерусалима. Впервые подобное мероприятие прошло в Лоде в мае 2022 года, через год после арабских погромов. Его организаторы заявляли, что оно призвано "поддержать дух жителей города". Тогда в нем приняли участие около тысячи молодых людей, в основном студенты военной йешивы в Лоде.

В среду, 5 июня, Марш с флагами также пройдет в Иерусалиме. Полиция Иерусалимского округа разрешила его участникам пройти через Шхемские ворота.

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